آل جابر: نعمل باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن يعملان باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه.

عودة الحكومة إلى عدن:

وتابع آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها؛ لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق.

وقبل أيام عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر اجتماعًا إيجابيًّا مع ممثلي الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.

اتفاق الرياض:

وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافةً إلى استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.

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