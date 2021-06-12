التعليم تفتتح مراكز الدعم الصيفية عبر منصة مدرستي لتعزيز مهارات الطلبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة التعليم، يوم غدٍ الأحد، افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفية “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”، وذلك في كافة إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ لبناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم.

خطة التعليم:

وتستمر خطة الوزارة في دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لمدة ستة أسابيع، بدءًا من 3 ذي القعدة الجاري إلى 4 ذي الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 ذي الحجة.

وتسعى وزارة التعليم من خلال مراكز الدعم التعليمي الصيفية إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

آلية عمل المراكز:

وتعتمد آلية عمل مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد على تخصيص مدرسة واحدة لكل مرحلة ابتدائية ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات في كل إدارة أو مكتب للتعليم في المناطق والمحافظات، بحيث لا يزيد عدد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة، على أن يُكلف لكل مركز مدير مدرسة ومُدخل بيانات ومساعد إداري.

وتركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي؛ القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقًا للجداول الدراسية المعدة لكافة صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المدرجة في الدليل الإجرائي للمراكز، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، والتزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

مهارات أساسية:

وتقيس مراكز الدعم التعليمي الصيفية الافتراضية المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات تقويم، وتتضمن تقويم قبلي في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويم تكويني أسبوعي، بالإضافة إلى التقويم الختامي.

ووضعت وزارة التعليم عددًا من الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذه المراكز، حيث سيتم تخصيص مشرفين في كل إدارة تعليمية لمتابعة الأداء في تخصصات؛ الإدارة المدرسية، والعلوم الشرعية، واللغة العربية، وكذلك الرياضيات، والعلوم، إلى جانب مشرف تربوي. والتزام إدارات ومكاتب التعليم برفع تقارير إلى وكالة وزارة التعليم للتعليم العام عن مستوى التنفيذ لمراكز الدعم التعليمي الصيفية نهاية كل أسبوعين.

شارك الخبر