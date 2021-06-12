شكرا لقرائتكم خبر المفحط ومصوره في قبضة شرطة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شرطة حائل القبض على مواطنين جاهرا بالتفحيط وارتكاب مخالفات مرورية وتوثيقها عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ونشرها من خلال المواقع المختلفة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

واتخذت الشرطة مع المتهمين الإجراءات النظامية، وأحالتهما إلى النيابة العامة.