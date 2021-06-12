المفحط ومصوره في قبضة شرطة حائل

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
واتخذت الشرطة مع المتهمين الإجراءات النظامية، وأحالتهما إلى النيابة العامة.
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