أمير مكة يدشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على هامش معرض مشروعات المنطقة الرقمي، نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة الذي يسهم في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، عبر منظومة خدمية متكاملة تتواءم مع توجهات القيادة و(رؤية السعودية 2030).

واطلع الأمير خالد الفيصل على نموذج من الحافلات واستمع لشرح عن المشروع الرامي لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وكافة أرجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاما مستداما، ولا سيما في قلب مكة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.

وتتوزع شبكة الحافلات في المرحلة الأولى بمدينة مكة المكرمة على مستويين مختلفين، حيث تتكون المرحلة الأولى من شبكة الحافلات من 12 خطا وبعدد 83 محطة توقف تقريبا، وتستخدم فيها حافلات محلية متوسطة الحجم، بينما الخطوط الخمسة الأخرى هي خطوط سريعة (ذات مسارات مخصصة)، بطول 172 كلم وبعدد 342 محطة توقف تقريبا، وتستخدم فيها حافلات مفصلية ذات سعة أكبر وبتردد أكثر.

المعرض الرقمي

إلى ذلك استقبل معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، خلال اليومين الماضيين عددا من الدبلوماسيين وعائلاتهم وأعضاء الغرف التجارية واللاعبين الرياضيين، إذ زار أكثر من 60 دبلوماسيا وممثلون عن الهيئات والمنظمات الدولية، المعرض وكان في استقبالهم وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني.

وتجول الوفد داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على مشاريع الجهات الحكومية التي يتجاوز عددها 100 مشروع، واستمعوا لنبذة عن المنجزات التنموية التي تحققت في منطقة مكة ومحافظاتها على مدى 14 عاما.

ونوه مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي إلى أن معرض مشروعات مكة الرقمي يسلط الضوء على المنجزات التنموية في منطقة مكة والمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.

فيما عبرت الوفود الدبلوماسية عن سعادتها بما اطلعت عليه في المعرض مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات، كما زار عدد من أعضاء غرفة جدة التجارية المعرض ومشروعات المنطقة، وتجولوا داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة.

من جهته أكد نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة فايز الحربي أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويا وتقنيا.

حلول وبرامج تقنية

وعلى صعيد متصل تنطلق اليوم أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي أحد برامج ومبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟) وسيشهد تنافس فرق تمثل أكثر من 90 طالبا وطالبة من جامعات المنطقة الأهلية والحكومية إلى جانب مختصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وسيتخلل البرنامج مسابقة لطرح تحديات في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه والخدمات؛ وهو ما يساعد الفرق على ابتكار حلول وبرامج تقنية، تسهم في الارتقاء بهذه القطاعات وتنميتها بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، كما يتخلله أيضا تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها، بما يتواكب والتطور المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في الوقت نفسه في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

يتكون مشروع شبكة الحافلات من:







توريد وتركيب أكثر من 400 حافلة.



منها 240 حافلة عادية بطول 12م.



بقدرة استيعابية 85 شخصا تقريبا.



160 حافلة مفصلية بطول 18م.



بقدرة استيعابية 125 شخصا.



إنشاء محطة لمبيت الحافلات.



تحتوي الحافلات على: