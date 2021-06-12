100 مشروع تستقطب مجتمع الأعمال بمعرض مكة

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ويشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى جوانب عدة من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، إلى جانب تطوير الخدمات في ظل التقنية.
من جانبهم أثنى مسؤولو غرفة جدة خلال زيارتهم للمعرض على الجهود المبذولة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه، لإطلاق هذا المعرض بتقنية رقمية لتعريف أهالي المنطقة وزوارها بالمشروعات التنموية.
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