شكرا لقرائتكم خبر 100 مشروع تستقطب مجتمع الأعمال بمعرض مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي المقام في قبة جدة، وتستمر فعالياته على مدى أسبوع، مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص بـ100 مشروع تنموي بشقي بناء الإنسان وتنمية المكان، في الوقت الذي وحدت فيه إمارة المنطقة وللمرة الأولى ختام برامجها وفعالياتها في أسبوع واحد وسيتم تنظيمه سنويا، بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

ويشهد المعرض خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى جوانب عدة من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، إلى جانب تطوير الخدمات في ظل التقنية.

من جانبهم أثنى مسؤولو غرفة جدة خلال زيارتهم للمعرض على الجهود المبذولة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه، لإطلاق هذا المعرض بتقنية رقمية لتعريف أهالي المنطقة وزوارها بالمشروعات التنموية.

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