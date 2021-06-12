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كوادر سعودية تنفذ أنظمة تكييف مساجد المشاعر

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- بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد زوار معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي «بناء الإنسان وتنمية المكان»، المقام حاليا في قبة جدة، لأكبر مشروع نفذته لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة.

وعرفت الوزارة الزوار عبر العرض الرقمي بهذا المشروع الذي نفذ بكوادر سعودية في إطار الجهود الكبيرة للتيسير على الحجاج، وتوفير كل أسباب الراحة لهم، تحقيقا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وجرى خلال جناح الشؤون الإسلامية تقديم شرح موجز عن المشروع، حيث عملت الوزارة دراسة فنية متكاملة للمشروع لإيجاد حلول جذرية لأنظمة التكييف والتهوية، بإعادة حساب الأحمال الحرارية ومعدل تغيير الهواء المطلوب لكامل حجم المسجدين باستخدام أحدث برامج التكييف والتهوية الحاسوبية، وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية، مع عدم المساس بالهيكل الإنشائي للمسجدين، ومراعاة التكاليف المالية بإنتاج حلول جذرية تتناسب مع المشكلة وتلبي الاحتياجات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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