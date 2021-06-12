كوادر سعودية تنفذ أنظمة تكييف مساجد المشاعر

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وعرفت الوزارة الزوار عبر العرض الرقمي بهذا المشروع الذي نفذ بكوادر سعودية في إطار الجهود الكبيرة للتيسير على الحجاج، وتوفير كل أسباب الراحة لهم، تحقيقا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.
وجرى خلال جناح الشؤون الإسلامية تقديم شرح موجز عن المشروع، حيث عملت الوزارة دراسة فنية متكاملة للمشروع لإيجاد حلول جذرية لأنظمة التكييف والتهوية، بإعادة حساب الأحمال الحرارية ومعدل تغيير الهواء المطلوب لكامل حجم المسجدين باستخدام أحدث برامج التكييف والتهوية الحاسوبية، وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية، مع عدم المساس بالهيكل الإنشائي للمسجدين، ومراعاة التكاليف المالية بإنتاج حلول جذرية تتناسب مع المشكلة وتلبي الاحتياجات.
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