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حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" يكافح الحريق ويحول دون انتشاره.. ولا إصابات

تباشر الآن آليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وتحديدًا في قرية السرفة بالخزمر، حريقًا متطورًا وقع في مرتفعات جبلية.

وتتولى فِرَق الدفاع المدني محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع الأخرى.

وبحسب المصدر؛ فإن الحريق لم ينتجُ عنه أي إصابات، ولله الحمد.

حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة

حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 07:45 PM

"المدني" يكافح الحريق ويحول دون انتشاره.. ولا إصابات

حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة
أحمد العبدالله

تباشر الآن آليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وتحديدًا في قرية السرفة بالخزمر، حريقًا متطورًا وقع في مرتفعات جبلية.

وتتولى فِرَق الدفاع المدني محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع الأخرى.

وبحسب المصدر؛ فإن الحريق لم ينتجُ عنه أي إصابات، ولله الحمد.

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، حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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