- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تباشر الآن آليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وتحديدًا في قرية السرفة بالخزمر، حريقًا متطورًا وقع في مرتفعات جبلية.
وتتولى فِرَق الدفاع المدني محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع الأخرى.
وبحسب المصدر؛ فإن الحريق لم ينتجُ عنه أي إصابات، ولله الحمد.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 07:45 PM
"المدني" يكافح الحريق ويحول دون انتشاره.. ولا إصاباتحريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة
تباشر الآن آليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة، وتحديدًا في قرية السرفة بالخزمر، حريقًا متطورًا وقع في مرتفعات جبلية.
وتتولى فِرَق الدفاع المدني محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع الأخرى.
وبحسب المصدر؛ فإن الحريق لم ينتجُ عنه أي إصابات، ولله الحمد.
، حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حريق متطور في مرتفعات جبليه بقرية سرفة بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.