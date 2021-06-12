محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، اليوم، عن انضمام حارس النادي الأهلي السعودي محمد عريجة (19 عامًا) إلى صفوف النادي، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق البلجيكي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب الذي تشرف عليه وزارة الرياضة مع النادي البلجيكي.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 07:03 PM حارس النادي الأهلي يلتحق بفريق بيرشكوت البلجيكي حارس النادي الأهلي يلتحق بفريق بيرشكوت البلجيكي أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، اليوم، عن انضمام حارس النادي الأهلي السعودي محمد عريجة (19 عامًا) إلى صفوف النادي، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق البلجيكي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين برنامج الابتعاث لاكتشاف المواهب الذي تشرف عليه وزارة الرياضة مع النادي البلجيكي.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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