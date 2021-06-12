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تتميز حافلات العاصمة المقدسة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بعدة مميزات تجعلها ضمن أهم الحافلات على المستوى العالمي.
وأهم مميزات الحافلات "حافلات مكة"، أنها تحتوي على أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة، ونظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية.
كما تتميز بنظام تفادي الاصطدام، وتعمل بواقع 22 ساعة تشغيلية يوميًّا.
ويبلغ معدل انتظار الراكب للحافلة في الدورة ما بين 5 إلى 7 دقائق، كما تضم "حافلات مكة" نوعين هما: 240 حافلة عادية، و160 حافلة مفصلية.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد دشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة في معرض مشروعات مكة الرقمي.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 07:05 PM
تشمل نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الإنترنت وأنظمة حمايةتفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات "حافلات مكة"
تتميز حافلات العاصمة المقدسة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بعدة مميزات تجعلها ضمن أهم الحافلات على المستوى العالمي.
وأهم مميزات الحافلات "حافلات مكة"، أنها تحتوي على أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة، ونظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخدمة الإنترنت وأنظمة حماية.
كما تتميز بنظام تفادي الاصطدام، وتعمل بواقع 22 ساعة تشغيلية يوميًّا.
ويبلغ معدل انتظار الراكب للحافلة في الدورة ما بين 5 إلى 7 دقائق، كما تضم "حافلات مكة" نوعين هما: 240 حافلة عادية، و160 حافلة مفصلية.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد دشن نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة في معرض مشروعات مكة الرقمي.
، تفادي الاصطدام وتقليل انبعاث الكربون.. أبرز مميزات "حافلات مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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