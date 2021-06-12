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رحّبت دولة الكويت بقرار المملكة العربية السعودية، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل بإجمالي 60 ألف حاج؛ نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة.
وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.
وأثنت الوزارة على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 06:31 PM
أشادت بقرار قصر أداء المناسك للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخلالكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين
رحّبت دولة الكويت بقرار المملكة العربية السعودية، قصر أداء مناسك الحج للعام الجاري على المواطنين والمقيمين بالداخل بإجمالي 60 ألف حاج؛ نظرًا لاستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وظهور سلالات جديدة.
وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وحرصها الشديد على سلامتهم وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.
وأثنت الوزارة على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود، وعلى التقدم والإنجازات العلمية التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه الجائحة ودعم المنظومة الصحية.
، الكويت تثمّن الجهود الكبيرة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
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