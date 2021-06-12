شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أطلقت وزارة الحج والعمرة البوابة الإلكترونية في المرحلة الأولى للراغبين بالتسجيل للحج.

وسيبدأ التسجيل من الساعة 1:00 م من مساء يوم غد الأحد وحتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء 13ذو القعدة 1442 هـ ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة ١ ظهراً من يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ.

وسيتم التسجيل من خلال الرابط التالي : من هنــــــــا