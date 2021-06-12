شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: انخفاض خصوبة الرجال بسبب التلوث البيئي والمركبات الكيميائية التي يفرزها البلاستيك "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور عبدالله الفاخري، أخصائي في جراحة العقم والإنجاب والذكورة، إن انخفاض خصوبة الرجال بسبب التلوث البيئي والمركبات الكيميائية التي يفرزها البلاستيك.

وأوضح عبدالله الفاخري خلال لقاء بقناة الإخبارية أن المركبات الكيميائية تكون مواد تسبب نقص هرمون الذكورة إضافة إلى وجود أمراض عضوية كمرض السكري والسمنة المفرطة التي أدت بدورها إلى نقص هرمون الذكورة.

وأشار إلى أن المركبات البلاستيكية تفرز بعض المواد التي اختصاصها قد يسبب خفض هرمون الذكورة، لافتا إلى أمثلة للمركبات البلاستيكية وتشمل الصحون البلاستيك والأكياس البلاستيكية وزجاجات المياه.