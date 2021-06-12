‏وزير أوقاف مصر: نؤيد قرار المملكة بقصر الحج هذا العام للحفاظ على حياة الناس

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الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، اليوم السبت، على تأييده قرار المملكة بقصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للحفاظ على حياة الناس من كورونا

وصرح وزير الأوقاف المصري: "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.