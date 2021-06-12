شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر": المملكة والتحالف يعملان مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال سفير المملكة لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، يعملان باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه.

وأضاف: نعول على أن يضع الجميع مصلحة الشعب اليمني الشقيق فوق كل اعتبار، والتعجيل بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن وتمكينها من أداء أعمالها، لرفع معاناة الشعب الشقيق واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق.