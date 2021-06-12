شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بسمو الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بانتخاب دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

وأكد سمو الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، دعم المملكة العربية السعودية الكامل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لخدمة استقرار المنطقة و إرساء الأمن والسلم الدوليين.