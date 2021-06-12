شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بانتخاب دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.
وأكد سمو الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال، دعم المملكة العربية السعودية الكامل للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز جهود العمل المشترك بين البلدين الشقيقين لخدمة استقرار المنطقة و إرساء الأمن والسلم الدوليين.