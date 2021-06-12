السعودية | ترحيب واسع بتدابير السعودية في تنظيم الحج لهذا العام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حظي قرار السعودية، اليوم السبت حول قرار تنظيم شعيرة الحج لهذا العام وفق تدابير صحية وإجراءات محددة وقصر أداء الشعيرة على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بترحيب إسلامي وعربي واسع.

فقد رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بالتدابير التي أعلنت عنها السعودية وذلك في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة لفيروس كوفيد المستجد.

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وثمن القرار السعودي الذي يأتي امتداداً لنجاح المملكة في تنظيم شعيرة الحج الموسم الماضي وفق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، منذ بداية ظهور الجائحة والتي ساهمت على نحو فاعل بتقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها.

كما أشاد العثيمين بالتدابير المعلنة لأداء شعيرة الحج واقتصاره على فئات محددة، منوهاً إلى أن المملكة وفرت اللقاحات للجميع دون استثناء.

بدوره، ثمن مجلس التعاون الخليجي القرار، الذي يأتي حفاظا على سلامة الحجاج.

قرار موفق.. وحكيم

كما أكدت هيئة كبار العلماء في السعودية، الجمعة، أن قرار قصر حج هذا العام موفق للحفاظ على حياة الناس.

ورحبت البحرين والإمارات والكويت ومصر، بقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

وأشاد مفتي مصر، بالقرار وقال الدكتور شوقي علام، إن قرار السلطات السعودية حكيم يراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، باعتبار أن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو ما يعكس وعي وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم والحفاظ على سلامتهم والعمل على حمايتهم من خطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء.

إفتاء مصر

تأييد القرار

كما أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، السبت، تأييده قرار السعودية بقصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للحفاظ على حياة الناس من كورونا.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا".

من الحرم المكي

60 ألفاً فقط.. والتطعيم شرط أساسي

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

يأتي ذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

كما أكدت ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين. (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).