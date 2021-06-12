محمد بن مسعود - الدمام - تم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 05:01 PM تم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية ، القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء وسلب عمّال محطات وقود تحت تهديد السلاح الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.