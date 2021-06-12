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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج مع تواصل الجائحة العالمية وتحوراتها.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" قال فيها: "الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج.
وأضاف: يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 04:55 PM
في ظل استمرار جائحة كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم"آل الشيخ": قرار الحج تأكيد لحرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن قرار قصر الحج على حجاج الداخل يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة للحجاج مع تواصل الجائحة العالمية وتحوراتها.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير "آل الشيخ" قال فيها: "الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج.
وأضاف: يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم.
، "آل الشيخ": قرار الحج تأكيد لحرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة ،
المصدر : الخليج 365
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