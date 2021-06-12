شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ": قرار الحج يجسد حرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على قرار قصر الحج على حجاج الداخل.
وقال عبداللطيف آل الشيخ:"الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج".
وتابع:" يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم".