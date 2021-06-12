شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ": قرار الحج يجسد حرص القيادة على إقامة الشعيرة وفق معايير السلامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على قرار قصر الحج على حجاج الداخل.

وقال عبداللطيف آل الشيخ:"الإعلان عن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ على المواطنين والمقيمين داخل ‫المملكة بإجمالي ٦٠ ألف حاج، يؤكد حرص مولاي ‫خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على إقامة شعيرة الحج وفق أعلى معايير السلامة للحجاج".

وتابع:" يأتي القرار في ظل استمرار جائحة فيروس ‫كورونا وتحوراته التي تجتاح العالم".