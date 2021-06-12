شكرا لمتابعة خبر عن "الجهني" عن الصورة المتداولة له: أجبرت على ذلك لأمور تقنية في العملية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الدكتور هاني الجهني، أستاذ مساعد بجامعة القصيم وإستشاري جراح مخ وأعصاب وعمود فقري، على الصورة المتداولة له من داخل غرفة العمليات وهو جالس على ركبتيه ليجري جراحة لـ "مريض كويتي".

وقال "الجهني" عن الصورة المتداولة له: "أحبتي.. هذه الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنني أجبرت عليها لأمور تقنية في العملية لا يتسع المقام لشرحها".

وأضاف: "في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقًا وعلمًا يستحقون الإشادة والتقدير.. اقترب عمري من الـ 40 فلا أطرب للمدح ولا أحزن للذم".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وامتدحوا تفاني الطبيب "الجهني" في العمل أثناء أدائه العملية الجراحية معلنين عن فخرهم واعتزازهم به.

وكانت "صدى" نشرت خبرًا أفادت فيه أن "الجهني" أجرى عملية لـ استئصال ورم معقد بالمخ لشخص كويتي والذي أتى إلى المملكة بالتحديد في بريدة لإجراء العملية، رغم نصحه بالتوجه إلى أمريكا أو أوروبا لإجراء تلك العملية.