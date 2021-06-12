شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ماجد الشمراني: فوائد استمرار الدراسة حضوريا مهمة خلال الفترة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى بوزارة الحرس الوطني، الدكتور ماجد الشمراني، أن مأمونية الدراسة حضوريًا واستمرارها مهمة خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور ماجد الشمراني، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "120"عبر قناة "الإخبارية"، أننا لن نستطيع الاستمرار كثيرًا والمدارس مغلقة في التعليم عن بعد، لافتًا إلى أن الأطفال أقل من 12 عامًا تأثير العدوى عليهم ضعيفًا ونقل العدوى إلى غيرهم ضعيفًا أيضًا.

وصرح "الشمراني"، أن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على ارتداء الكمامة مهم جدًا واستخدام اللقاحات للعودة مجددًا للدراسة حضوريًا بطريقة آمنة، فيما شددت منظمة الصحة العالمية على عودة الدراسة حضوريًا.