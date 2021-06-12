البحرين تؤيّد قرار السعودية قصر الحج على المواطنين والمقيمين بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أيَّدت البحرين اليوم السبت قرار السعودية قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وذكرت "العربية" في نبأ عاجلٍ أنّ البحرين تؤيّد قرار السعودية بقصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة للحفاظ على سلامة الحجاج.

وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم السبت، أنَّه تقرَّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظلّ ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحوّرات جديدة له.

وشدَّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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