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السديس: قصر حج هذا العام على الداخل حفظ شعيرتين إسلاميتين

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الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إن قصر حج هذا العام ١٤٤٢هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حفظ شعيرتين إسلاميتين في غاية الأهمية.

وأكد الشيخ السديس أن تضع سلامة وأمن وأمان الحجاج في أولوية اهتماماتها وفوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أنها بهذا الإجراء حفظت شعيرتين إسلاميتين في غاية الأهمية أولاهما: إقامة الشعيرة والركن الخامس من الإسلام، وثانيهما: حفظ النفس البشرية التي جاء الإسلام بحفظ حقوقها وصيانتها.

وقال الشيخ السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستعدة تمام الاستعداد لاستقبال حجاج هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات الصحية، التي تضمن سلامة البلاد والعباد.

ودعا بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير على ما يقدمونه من حرص واهتمام للحرمين الشريفين وقاصديهما.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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