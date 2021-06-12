هيئة الزكاة والضريبة: 4 مناطق إيداع تساهم في تيسير الاستيراد والتصدير

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّها تمكن الشركات المشغلة والمستوردين والمصدرين من إيداع البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب والقيود في «مناطق الإيداع»، التي تساهم في تيسير عملية الاستيراد والتصدير وتحسين تدفق التجارة.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة –عبر تويتر- أنَّ مناطق الإيداع القائمة حاليًا تشمل: لوجي بوينت (جدة)، والبوابة الشرقية (الدمام)، والشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير المحدودة (الدمام)، وبن زقر (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية).

وأشارت إلى أنَّ مناطق الإيداع هي المكان الواقع تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلة لمنطقة الإيداع، والذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب والقيود، لعدة مستوردين ومصدرين مختلفين داخل المنطقة.

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