أخبار السعودية اليوم.. قصر الحج على 60 ألف حاج.. والتسجيل غدًا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 12 يونيو 2021 منها: قصر الحج على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، وفتح التسجيل للحج غدًا، والتحقق من لقاحات كورونا للحجاج إلكترونيًا منعًا للتزوير.

قصر الحج على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج.

فتح التسجيل للحج غدًا.. والأولوية لمن لم يؤدِّ الفريضة خلال 5 سنوات

أعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنَّه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج، غدًا الأحد في الساعة الواحدة ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 8 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمهم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، إعادة افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

الموارد البشرية: توفير 9800 وظيفة للمحاسبين السعوديين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها نحو 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة وظيفية للمواطنين.

«التعاون الإسلامي» ترحب بإعلان المملكة لضوابط الحج هذا العام

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د.يوسف العثيمين، بالتدابير التي أعلنت عنها اليوم وزارة الحج السعودية، حول قرار المملكة بتنظيم شعيرة الحج لهذا العام 1442ه وفق تدابير صحية وإجراءات محددة.

التحقق من لقاحات كورونا للحجاج إلكترونيًا منعًا للتزوير

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، أن عملية التحقق من الحصول على لقاحات كورونا لضيوف الرحمن، ستكون إلكترونية لمنع أي عمليات متعلقة بالتزوير.

الحج: 3 فئات من الحجاج المحصنين ضد كورونا يسمح لهم بأداء المناسك

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أن هناك ثلاث فئات من المحصنين ضد فيروس كورونا، يسمح لهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك وفقا للضوابط والآليات المتبعة في المملكة.

«وقاية» توضح طريقة حماية العاملين من درجات الحرارة العالية

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية» طريقة حماية الموظفين من العمل تحت درجات الحرارة العالية عبر التأقلم معها تدريجيا.

حساب المواطن: صرف الدعم عبر الآيبان القديم لحين التحقق من الجديد

قال برنامج حساب المواطن، إنه يتم صرف الدعم عبر الآيبان القديم للمستفيد لحين التحقق من الآيبان الجديد، مشيرًا إلى خطوات تغيير الآيبان البنكي.

«قبة جدة» الأكبر في العالم.. وتستقبل 6 ملايين زائر

تعتبر قبة جدة، إضافة عالمية لمعالم عروس البحر الأحمر، حيث تعدّ أكبر قبة بلا أعمدة في العالم، وتهدف لاستقبال ستة ملايين زائر سنويًا، والتي أصبحت الآن جاهزة لاستقبال المعارض والفعاليات المختلفة.

الحج تشترط تحصين كورونا والخلو من الأمراض المزمنة لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة، ثلاثة ضوابط لفريضة الحج هذا العام، مشيرة إلى أنها ستقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بشرط الخلو من الأمراض المزمنة واقتصاره على الفئة العمرية من 18 – 65 سنة المحصنين ضد كورونا.

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