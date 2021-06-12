«التعاون الإسلامي» ترحب بإعلان المملكة لضوابط الحج هذا العام

الرياض - محمد عبدالله - رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د.يوسف العثيمين، بالتدابير التي أعلنت عنها اليوم وزارة الحج السعودية، حول قرار المملكة بتنظيم شعيرة الحج لهذا العام 1442ه وفق تدابير صحية وإجراءات محددة.

وأشاد العثيمين (وفقا لحساب المنظمة على تويتر) بالتدابير المعلنة لأداء شعيرة الحج واقتصاره على فئات محددة، منوها إلى أن المملكة وفرت اللقاحات للجميع دون استثناء.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت اليوم السبت، قصر الحج لها العام على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بشرط تحصين الحجاج والعاملين.

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