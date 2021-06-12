5 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة.. ومكة في المقدمة بـ348 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 348 إصابة جديدة، من إجمالي 1077 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 225 حالة، والمنطقة الشرقية 149 حالة، وعسير 97 حالة، وجازان 70 حالة، والمدينة المنورة 69 حالة، والقصيم 40 حالة، ونجران 21 حالة، وتبوك 20 حالة، وحائل 18 حالة، والباحة 11 حالة، والحدود الشمالية 7 حالات، والجوف 2 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و906 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضا:

طبيب استشاري: الإجازة الصيفية من أسباب ارتفاع حالات كورونا الحرجة

الصحة: لا توجد أدلة علمية على انتقال كورونا عبر المسابح