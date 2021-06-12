906 حالات تعاف بكورونا.. «الصحة» تعلن الإصابات والوفيات الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 464780 حالة.

كما أوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 906 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 446960 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إل 7553 حالة.

اقرأ أيضا:

طبيب استشاري: الإجازة الصيفية من أسباب ارتفاع حالات كورونا الحرجة

الصحة: لا توجد أدلة علمية على انتقال كورونا عبر المسابح