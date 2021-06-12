الصحة: ارتفاع طفيف في حالات كورونا الحرجة.. والنشطة تسجل 10267

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1562 حالة، مقارنة بأمس الجمعة حيث تمَّ تسجيل 1559 حالة.

وأشارت وزارة الصحة –عبر تويتر- إلى أنَّ عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا حيث تمَّ تسجيل 10267 حالة، مقارنة بأمس، حيث تمَّ تسجيل 10112 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و906 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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