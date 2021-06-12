بالصور..  «مدني الرياض» يكثف البحث عن الطفل المفقود بوادي الحاير

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، أنّ مدني الرياض يواصل جهوده في البحث عن طفل سقط في وادي الحاير أثناء خروجه مع أسرته للتنزُّه.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدني الرياض يواصل جهوده في البحث عن طفل سقط في وادي الحاير أثناء خروجه مع أسرته للتنزه". كما نشر صورًا لعملية البحث عن الطفل.

اقرأ أيضًا:

«مدني الرياض» يبحث عن شخص يشتبه بسقوطه في مجرى وادي الحاير

«مدني الرياض» ينقذ عالقًا في أحد جسور المشاة

الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا في موقع داخل سوق تجارية