الموارد البشرية: توفير 9800 وظيفة للمحاسبين السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها نحو 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة وظيفية للمواطنين.

وتشمل المهن المستهدفة بقرار التوطين كلا من: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخلية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

وكذلك مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية، كاتب مسك الدفاتر.

واشترط قرار التوطين حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما اشترط القرار ألا يقل أجر المحاسب السعودي عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.

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