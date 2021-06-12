وزير الأوقاف المصري يؤيد قرار قصر الحج على أعداد محدودة

الرياض - محمد عبدالله - أيد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة قرار المملكة بقصر الحج هذا العام أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وقال مختار جمعة في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» للتدوينات القصيرة: «أؤيد وأحيي قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على أعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مراعاة لمقصد الحفاظ على الأنفس في ظل جائحة كورونا».

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية أعلنت اليوم السبت، اقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقتصر أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

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