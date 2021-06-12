فتح التسجيل للحج غدًا.. والأولوية لمن لم يؤدِّ الفريضة خلال 5 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - أعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أنَّه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج، غدًا الأحد في الساعة الواحدة ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، خلال مؤتمر صحفي، إنَّ الأولوية للتسجيل في حج هذا العام ستكون لمن لم يحجَّ خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أنَّه سيتمّ إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتَّى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل، موضحًا أنَّ الدول الإسلامية تفهَّمت ضوابط الحج التي تمَّ إعلانها اليوم.

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