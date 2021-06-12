استنفار للبحث عن طفل سقط في وادي الحاير بالرياض

تواصل فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض بحثها عن طفل سقط في وادي الحاير خلال خروجه مع أسرته للتنزه. وفي التفاصيل، أنه في أثناء خروج أسرة مواطن للتنزه في وادي الحاير، سقط طفل يبلغ من العمر 7 أعوام في الوادي.

يشارك في أعمال البحث فرق الدفاع المدني والغواصون وفرق الكلاب البوليسية. كما يشارك فيها عدد من الفرق التطوعية، بينما تستخدم في البحث طائرات الـ«درون». كما توجد فرق من الهلال الأحمر.

وعلى الرغم من قوة جريان المياه في الوادي، ووجود حشائش كثيفة على جانبيه في بعض المواقع، فإن قوة بشرية كبيرة وآليات الدفاع المدني تواصل البحث حتى الآن.