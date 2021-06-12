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شكرا لقرائتكم أدبي الأحساء ينظم ندوة عن حركة التأليف والنشر في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أدبي الأحساء ينظم ندوة عن حركة التأليف والنشر في المملكة
متابعات الخليج 365 - الأحساء
ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية يقيم النادي عبر تطبيق (Zoom ) عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء ٥ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢١م ندوة عن “حركة التأليف والنشر في المملكة العربية السعودية”.
ويشارك فيها كل من :
أ. خالد بن أحمد اليوسف
د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري
د. سعد بن سعيد الرفاعي
رابط الدخول والمناقشة للندوة
وتدير الندوة أ. مها بنت عبدالله النصار ، المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات وملتقى الأديبات الواعدات في النادي ، وسيكون رابط الندوة متاحا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية للراغبين في الدخول والمناقشة .
جدير بالذكر أن أدبي الأحساء قد بدأ في تحويل ٣٠ ٪ من برامجه إلى حضورية مع الالتزام التام بالاحترازات الصحية المطلوبة ، ولدى النادي باقة من البرامج خلال فترة الصيف تستهدف الأسرة لملء وقت الفراغ بالمفيد للجميع .
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