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أدبي الأحساء ينظم ندوة عن حركة التأليف والنشر في المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

أدبي الأحساء ينظم ندوة عن حركة التأليف والنشر في المملكة

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية يقيم النادي عبر تطبيق (Zoom ) عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء ٥ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ، الموافق  ١٥ يونيو ٢٠٢١م ندوة عن “حركة التأليف والنشر في المملكة العربية ”.

ويشارك فيها كل من :

أ. خالد بن أحمد اليوسف

د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري

د. سعد بن سعيد الرفاعي

رابط الدخول والمناقشة للندوة

وتدير الندوة أ. مها بنت عبدالله النصار ، المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات وملتقى الأديبات الواعدات في النادي ، وسيكون رابط الندوة متاحا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية للراغبين في الدخول والمناقشة .

جدير بالذكر أن أدبي الأحساء قد بدأ في تحويل ٣٠ ٪؜ من برامجه إلى حضورية مع الالتزام التام بالاحترازات الصحية المطلوبة ، ولدى النادي باقة من البرامج خلال فترة الصيف تستهدف الأسرة لملء وقت الفراغ بالمفيد للجميع .

أدبي الأحساء ينظم ندوة عن حركة التأليف والنشر في المملكة - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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