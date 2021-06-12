أدبي الأحساء ينظم ندوة عن حركة التأليف والنشر في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الأحساء

ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية يقيم النادي عبر تطبيق (Zoom ) عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء ٥ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢١م ندوة عن “حركة التأليف والنشر في المملكة العربية السعودية”.

ويشارك فيها كل من :

أ. خالد بن أحمد اليوسف

د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري

د. سعد بن سعيد الرفاعي

رابط الدخول والمناقشة للندوة

وتدير الندوة أ. مها بنت عبدالله النصار ، المشرفة على برامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات وملتقى الأديبات الواعدات في النادي ، وسيكون رابط الندوة متاحا على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية للراغبين في الدخول والمناقشة .

جدير بالذكر أن أدبي الأحساء قد بدأ في تحويل ٣٠ ٪؜ من برامجه إلى حضورية مع الالتزام التام بالاحترازات الصحية المطلوبة ، ولدى النادي باقة من البرامج خلال فترة الصيف تستهدف الأسرة لملء وقت الفراغ بالمفيد للجميع .



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