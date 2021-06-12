هذا ما يجب فعله عند تعرض العين لـ الخدش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري عيون الأطفال الدكتور باسم السليماني، أن معظم الأشخاص يتعرضون لإصابات الخدوش في العين، لأسباب خارجة عن إرادة الفرد، مبيناً أنه عند خدش العين قد يشعر الشخص بالأعراض في الحال، وقد تزداد الحالة سوءاً بعد الإصابة بعدة ساعات، نتيجة الأعراض وهي الشعور بألم العين، والإحساس بوجود جسم عالق في العين، كما أنه إذا حدث الخدش لقرنية العين – وهي جزء محدب الشكل، يغطي الجزء الأمامي من العين – فإن ذلك يؤثر في الرؤية، إذ تصبح ضبابية، وربما يسبب الخدش صداعاً بالرأس، أو حساسية الضوء.

تجنب قطرة الاحمرار:

وحول كيفية مواجهة الحالات الطارئة عند حدوث خدش العين قال: إنه يجب غسل العين بالماء النظيف، أو بمحلول ملحي، والقيام بالرمش عدة مرات، فقد يساعد ذلك على إخراج ذرات الرمل، أو التراب الصغيرة من العين، لا يجب لمس العينين بأي شيء، أو فركها باليدين، أو محاولة إزالة الجسم الغريب، لأن ذلك يؤذي العين، ويمكن أن يتسبب في حدوث مضاعفات، لا يجب استخدام القطرة المهدئة للاحمرار، لأنها سوف تكون مؤلمة، ولن تساعد في التئام الخدش، وإذا حدث تحسس للعين من الضوء بعد حدوث الخدش، فيجب ارتداء النظارة الشمسية للشعور بالراحة.

ألم شديد بالعين:

وعن كيفية علاج خدوش العين مضى قائلاً: معظم الخدوش بالعين تكون خدوشاً بسيطة، تلتئم من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ولكن يجب فحص العين بواسطة الطبيب، وإذا كان هناك ألم شديد بالعين، أو مشكلات بالرؤية، فيجب عدم إهمال الموضوع والتوجه إلى الطوارئ، إذ يصف الطبيب بعد أنواع القطرات، مثل قطرات المضادات الحيوية، التي تحتوي على الكورتيزون، أو القطرات المرطبة للعين لتقليل الالتهاب، وتقليل حدوث الندبات، ولكن يجب ألا يستخدم أي نوع من القطرات دون استشارة الطبيب.

تجنب العدسات اللاصقة:

وانتهى الدكتور السليماني بالقول، إن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة فأن عليهم التوقف عن ارتدائها في حال التعرض – لا سمح الله- لخدش العين، لأن ارتداءها سوف يؤدي إلى إبطاء الشفاء، وخير نصيحة بعدم إهمال علاج أي خدش في العين حتى لا يغلق الخدش عن طريق تكوين غشاء ليفي يسبب سحابة على القرنية ما يؤثر على الإبصار، وقد يتطور الخدش إلى قرحة تؤدى إلى التهاب في مقلة العين، وقد تؤدى في نهاية المطاف إلى استئصال العين لمنع وصول العدوى إلى المخ.



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