اخبار السعوديه

الحالات الحرجة 1562.. ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 348 حالة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الحالات الحرجة 1562.. ومكة تتصدر إصابات الجديدة بـ 348 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

الحالات الحرجة 1562.. ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 348 حالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (906) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (446960) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10267) حالة من بينها (1562) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (464780) حالة، توفي منهم (7553) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1077) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

مكة المكرمة 348، الرياض 225، المنطقة الشرقية 149، منطقة عسير 97، منطقة جازان 70، منطقة المدينة المنورة 69، منطقة القصيم 40، منطقة نجران 21، منطقة تبوك 20، منطقة حائل 18، منطقة الباحة 11، منطقة الحدود الشمالية 7، منطقة الجوف 2.

 

الحالات الحرجة 1562.. ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 348 حالة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا