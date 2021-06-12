الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

سقوط طفل في وادي الحاير أثناء خروجه مع أسرته للتنزه

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، اليوم السبت، عمليات البحث عن طفل سقط في وادي الحاير.

الدفاع المدني يباشر

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض يواصل جهوده في البحث عن طفل سقط في وادي الحاير أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صوراً وثقت من خلالها عمليات البحث عن الطفل.



شارك الخبر