- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تواصل بلدية بيشة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والمشروعات، تنفيذ سفلتة الشوارع والطرقات لخدمة الأهالي والسكان وزوار المحافظة.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن البلدية قامت بسفلتة ٤٠ ألف متر مربع من طرقات المحافظة، ومعالجة حفر وهبوطات بمساحة تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، وصيانة أكثر من ألفي متر مربع من الأرصفة خلال الشهرين الماضيين.
وأكد "آل جلبان" حرص البلدية على تنفيذ أعمال السفلتة، وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة في إطار الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن ذلك لتقديم أفضل الخدمات العامة بما يرفع مستوى كفاءة الطرق العامة والفرعية داخل الأحياء، إلى جانب استكمال تنفيذ المشاريع بمختلف الأحياء، طبقًا للدراسات والأوليات التي تواكب حجم التوسع العمراني والتزايد السكاني بمحافظة بيشة وقراها.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 03:58 PM
لخدمة الأهالي والسكان وزوار المحافظةبلدية بيشة تواصل تنفيذ مشروعات سفلتة الطرقات
تواصل بلدية بيشة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والمشروعات، تنفيذ سفلتة الشوارع والطرقات لخدمة الأهالي والسكان وزوار المحافظة.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن البلدية قامت بسفلتة ٤٠ ألف متر مربع من طرقات المحافظة، ومعالجة حفر وهبوطات بمساحة تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، وصيانة أكثر من ألفي متر مربع من الأرصفة خلال الشهرين الماضيين.
وأكد "آل جلبان" حرص البلدية على تنفيذ أعمال السفلتة، وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة في إطار الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن ذلك لتقديم أفضل الخدمات العامة بما يرفع مستوى كفاءة الطرق العامة والفرعية داخل الأحياء، إلى جانب استكمال تنفيذ المشاريع بمختلف الأحياء، طبقًا للدراسات والأوليات التي تواكب حجم التوسع العمراني والتزايد السكاني بمحافظة بيشة وقراها.
، بلدية بيشة تواصل تنفيذ مشروعات سفلتة الطرقات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بيشة تواصل تنفيذ مشروعات سفلتة الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.