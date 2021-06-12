، "البوارح" تشتد.. عواصف وموجات غبارية واضطراب موج بالسعودية والخليج ،

محمد بن مسعود - الدمام - طيلة أيام الأسبوع لاسيما بدايته.. تحمل تدنّيًا وانعدامًا بالرؤية الأفقية وتضم الرياض

تشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُستلمة إلى توقعات بحدوث اشتداد كبير على سرعة الرياح الشمالية الغربية التي تُعرف محلياً باسم رياح البوارح، وذلك طيلة أيام الأسبوع الحالي، لاسيما مع بدايته؛ مما يتسبب في حدوث تشكل للموجات الغُبارية والعواصف الرملية على العديد من دول الخليج العربي، ويؤدي لحدوث تدنٍّ على مدى الرؤية الأفقية، ورُبما انعدامها في بعض الأحيان، بالإضافة إلى حدوث ارتفاع واضطراب في أمواج الخليج العربي.

السعودية

ووفق موقع "طقس العرب" وبحسب المُخرجات العددية المُستلمة: يُتوقع أن يحدث اشتداد على سرعة رياح البوارح على شرق السعودية خلال مطلع الأسبوع، وتزيد سرعة الرياح الثابتة عن حاجز الـ50 كم/ساعة، والهبات تفوق سرعتها حاجز الـ75كم؛ مما يتسبب بانتقال المُوجات الغُبارية من الكويت نحو شرق المملكة، إضافةً إلى تكون بعض الموجات الغُبارية بشكلٍ محلي، وتؤثر رياح البوارح المُحملة بالغُبار على العاصمة الرياض على شكل رياح شمالية تدفع بالموجات الغُبارية نحو العاصمة الرياض، وينبه من خطر حدوث تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورُبما انعدامها في أجزاء من المملكة.

ويُتوقع أن يحدث تراجع على حدة رياح البوارح خلال النصف الثاني من الأسبوع عن العاصمة الرياض، مع استمرارها بالهبوب بقوة على المناطق الشرقية؛ مما يتسبّب في استمرار سيادة الأجواء المُغبرة في تلك المناطق، وقد يمتد جزء من الغُبار للرياض في بعض الأحيان لكن بحدّة أقل.

العراق والكويت

ويُتوقّع بمشيئة الله أن تشتدّ رياح البوارح على العراق والكويت مطلع الأسبوع، لتتراوح سرعة الرياح الثابتة ما بين 50-65 كم/ساعة، والهبات تتجاوز حاجز الـ90 كم، وتقارب بعض الهبات حاجز الـ100، لاسيما في العراق، وتعد مثل سرعة الرياح تلك مُناسبة لتولد الموجات الغُبارية القوية والعواصف الرملية بدايةً من جنوب العراق، امتدادًا نحو عموم مناطق الكويت.

ويُتوقع أن تخف حدة رياح البوارح قليلًا خلال النصف الثاني من الأسبوع مع بقائها نشطة السرعة، ومصحوبة بهبات قوية إلى شديدة في بعض الأحيان؛ مما ينتج عنه استمرار تشكل الموجات الغُبارية على جنوب العراق مرورًا بعموم مناطق الكويت.

البحرين وقطر

تصل رياح البوارح إلى البحرين وقطر، وتكون نشطة السرعة ومصحوبة بهبات قوية، لتتراوح سرعة الرياح الثابتة ما بين الـ35/40 كم/ساعة، والهبات تقترب من حاجز الـ70 كم/ساعة، ولاسيما في دولة قطر، وتعمل الرياح النشطة على إثارة الغُبار والأتربة، كما تكون مُحملة بالأتربة نظرًا لمصدرها الصحراوية؛ مما يعمل على سيادة أجواء مُغبرة بحدة مُتفاوتة.

الإمارات

تشتد رياح البوارح على دولة الإمارات، لاسيما مع نهاية الأسبوع، وتكون مُعتدلة إلى نشطة السرعة لتتراوح سرعة الرياح الثابتة ما بين 35-40 كم/ساعة، ومصحوبة بهبات قوية تفوق سرعتها 60كم/ساعة، لاسيما في المناطق الغربية؛ مما يعمل على إثارة الغُبار والأتربة.

بحر الخليج

كنتيجة إلى حدوث اشتداد كبير على سرعة الرياح السطحية يُتوقع أن تضطرب أمواج الخليج العربي طيلة أيام الأسبوع، ويفوق ارتفاع الموج في عرض البحر الـ2 متر خلال بعض الأيام، كما يكون البحر هائجًا على أجزاء من سواحل البحرين وقطر ودولة الإمارات.

رياح البوارح

يعود السبب في هبوب رياح البوارح على دول الخليج العربي إلى اختلاف قيم الضغط الجوي، فنتيجة إلى اختلاف الحرارة النوعية بين اليابسة والماء تتشكل مناطق ذات ضغط جوي مُرتفع فوق مياه البحر الأبيض المُتوسط، بالتزامن مع تعمق لمُنخفض الهند الموسمي وتفرع مراكزه فوق الجزيرة العربية وتحديداً فوق الكويت وجنوب العراق، ونتيجة إلى فوارق الضغط تنتقل الرياح من نطاق الضغط الجوي المُرتفع لنطاق الضغط الجوي المُنخفض على شكل رياح شمالية غربية تتزايد شدتها حسب تفاقم تأثير مُنخض الهند الموسمي فوق الجزيرة العربية.