شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج : قرار إقامة الحج بأعداد محدودة هذا العام، جاء امتثالًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة، ، ضوابط التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة مؤكدة أنها تشمل فقط 60 ألف حاج، وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح.

وأكد وزير الصحة د.توفيق الربيعة، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442 نتابع تطورات اللقاحات ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا".

من جانبه قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط: ستكون هناك منصة إلكترونية عبر بوابة الوزارة؛ لتسجيل الراغبين في الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا أن قرار إقامة الحج بأعداد محدودة هذا العام، جاء امتثالًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية.

وأضاف درسنا جميع المؤشرات، ليتطابق حج هذا العام مع أعلى المعايير الصحية، ووجدنا تفهمًا كبيرًا من الدول_الإسلامية حول الضوابط المعلنة.

وتابع: التجمعات البشرية تزيد من تفشي الوباء؛ لذلك تم تحديد ضوابط الحج.

وأكد إتاحة أداء مناسك الحج هذا العام 1442، لمن هم داخل المملكة من جميع الجنسيات.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت ، أنه تَقرر قَصْر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف .