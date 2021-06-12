شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا" يتيح خدماته في 75 دولة لتسهيل حجز مواعيد فحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاح تطبيق "توكلنا للمشتركين الاستفادة من خدماته في 75 دولة لتسهيل حجز مواعيد فحص كورونا، ومن أبرز الدول : الإمارات ، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر ، السودان، الصومال، المغرب، تونس، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، مصر، ، موريتانيا، البوسنة والهرسك، إندونيسيا، أفغانستان، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، نيجيريا، الهند، إريتريا، أثيوبيا، سيريلانكا، الفليبين، بنغلاديش.