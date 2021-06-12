العراق "ينسف" إرهاب داعش.. إحباط تفجير بالفلوجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفجير بحزام ناسف يحبطه العراق في قضاء الفلوجة، ليجهض مخططا يستهدف الأبرياء من قبل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقل بيان عن قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر الغنام، قوله إن "قوة من لواء 40 الفرقة العاشرة، ومن استخبارات ومكافحة الإرهاب، نفذت عملية استباقية أسفرت عن إحباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف المواطنين الأبرياء في قضاء الفلوجة".



وأوضح الغنام أنه "تم العثور على حزام ناسف لعصابات داعش الإرهابية في أحد الهياكل بمنطقة الشهداء بقضاء الفلوجة"، مشيرا إلى أن العملية نفذت وفق متابعة ومعلومات استخبارية دقيقة.

وتعد مدينة الفلوجة أكبر المدن في محافظة الأنبار، غرب العاصمة بغداد، التي أحكم تنظيم داعش سيطرته عليها بشكل تام إبان أحداث يونيو/ حزيران 2014.

وفي وقت سابق، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي بأن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على مطلوبين بينهم متهمين اثنين بقضايا إرهابية في كربلاء (جنوب).

وفي سياق متصل، أعلن مصدر في عمليات شرطة ديالى (شرق)، اليوم السبت، تنفيذ عملية أمنية واسعة لمطاردة وتعقب بؤر داعش في أطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة، شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن الفوج الأول من مغاوير قيادة عمليات ديالى وفوج طوارئ ديالى السابع ومفارز من مركز أمن بعقوبة ومكتب أمن بهرز وشعبة استخبارات ناحية بهرز، شنت عملية أمنية واسعة لتعقب وملاحقة بؤر وأوكار داعش في 6 قرى جنوبي الناحية ( 8 كم جنوب بعقوبة)، مركز المحافظة.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر هويته، أن "العملية انطلقت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وشملت تفتيش البساتين والقرى الزراعية بحثا عن بؤر لعناصر داعش".

وتلاحق القوات العراقية فلول التنظيم الإرهابي عبر سلسلة من العمليات العسكرية بمساندة قوات التحالف الدولي في مناطق متفرقة من البلاد.