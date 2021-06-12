ضوابط وآليات حج 1442.. ضمان سلامة الحجاج والنفس من مقاصد الشريعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، عن ضوابط وآليات حج 1442هـ وفق التدابير الاحترازية لضمان سلامة الحجاج.

ويرتكز قرار المملكة باقتصار حج هذا العام على عدد محدود من الحجاج على مؤشرات طبية تؤكد استمرار جائحة كورونا، ويكفل إقامة الشعيرة على نحو آمن صحياً، ويحافظ على سلامة الجميع.

ويأتي قرار تقليص عدد الحجاج لهذا العام لضمان عدم تفشي الفيروس، في ظل استمرار الجائحة وظهور متحورات منه في عدد من دول العالم، والمملكة تحافظ على صحة الحجاج منذ منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين.

المعطيات الصحية الراهنة

ويراعي قرار حج هذا العام المعطيات الصحية الراهنة، التي تتطلب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والاحترازات اللازمة لحماية صحة الحجاج وضمان سلامتهم في ظل ظروف الجائحة التي يمر بها العالم.

ويؤكد المراقبون أن قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة هذا العام يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، في الحفاظ على حياة الحجاج وسلامتهم الصحية، حيث تضع الشريعة حفظ النفس في مقدمة الضرورات الشرعية الخمس.

مقاصد الشريعة وآراء العلماء

واستندت المملكة في قرارها لحج هذا العام على إجماع آراء العلماء الشرعيين والخبراء في مجال الطب بشأن تفشي فيروس كورونا، وضرورة التصدي لانتشاره والتخفيف من آثاره السلبية.

وســعت المملكــة مــن خــلال هيئــة الصــحة العامــة “وقايــة” ومركــز طــب الحشــود إلـى دراســة كافــة الجوانــب الصــحية، ووضــعت بروتوكـولات تسـاهم بـإذن الله في الحفـاظ علـى سـلامة وصـحة الحجـاج فـي ظـل استمرار الجائحـة علـى مسـتوى العـالم، وزيـادة أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

كما أن المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية الحجاج، كما أنها قامت بتجهيز الطـواقم الطبيـة والمرافق الصحية والمستشفيات الميدانية تحسباً لأي طارئ.

توصيات وزارة الصحة

وجــاءت توصــيات وزارة الصــحة بعــدم إقامــة الحــج بشــكل كامــل كمــا في الســنوات الســابقة تماشــيًا مــع التوصــيات والأبحــاث العلمية حول الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي الوباء ونقل فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة عن خطة صـحية متكاملـة تشـمل الفحـص المخبـري للتأكـد مـن سـلامة الحجـاج، وتخصـيص أقسـام عـزل أولية وداعمة وفرق طبية متخصصة في جميع المشاعر المقدسة.

ضوابط الحج لهذا العام

يذكر أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

كما تشير وزارة الحج والعمرة إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، تؤكد أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا، ولذا فقد حرصت على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، والتي سيتم إعلانها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد هذا اليوم، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك.



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