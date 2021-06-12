الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 126 يوماً 1555 مسجداً, وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الحرص على سلامة المصلين

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة تبوك.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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