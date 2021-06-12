الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

نائب وزير الحج: تحديد 60 ألف حاج لهذا العام بناء على البرتوكولات الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج، أنه تمت إتاحة فرصة الحج للمواطنين والمقيمين فقط لأداء مناسك الحج لهذا العام، حرصاً على صحة وسلامة الحجاج.

وأضاف مشاط، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان ضوابط وآليات الحج هذا العام، أنه تم تحديد 60 ألف حاج بناء على البرتوكولات الصحية التي سيتم تطبيقها في الحج، مشيراً إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة لتسجيل على بوابة الحج والعمرة.

ضمان سلامة الحجيج

وتابع أن وزارة الحج والعمرة أبلغت الدول الإسلامية مضامين قرار اقتصار الحج على المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وقال وزير الصحة د. توفيق الربيعة ، إن المملكة حريصة على أن يكون جميع الحجاج والعاملين محصنين، موضحا أن وزارة الصحة اعتمدت بروتوكلات خاصة لضمان سلامة الحجاج، موضحاً “تم تحديد الأعمار والضوابط لضمان سلامة الحجاج”.

وأوضح ” لدينا أنظمة إلكترونية لتلقي اللقاحات ، وبالتالي ليس هناك أي شهادات مزورة لتلقي لقاحات كورونا”.

وقال إن “المملكة تتابع كافة التطورات لفيروس كورونا على مستوى العالم ، لذلك نحن حريصين على أن يكون الحجاج في وضع آمن وسلامة عالية”.

ضوابط الحج

يذكر أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:

– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو (60 ألف حاج)، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.

– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

كما تشير وزارة الحج والعمرة إلى أن المملكة العربية السعودية وهي تتشرف باستضافة الحجاج في كل عام، تؤكد أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا، ولذا فقد حرصت على وضع الخطط التنفيذية لتحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية، والتي سيتم إعلانها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد هذا اليوم، مع التأكيد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك.



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