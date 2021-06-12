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السفارة في كامبالا لـ المواطنين: احذروا السفر إلى أوغندا حالياً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-12

السفارة في كامبالا لـ المواطنين: احذروا السفر إلى أوغندا حالياً

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة بكامبالا، في بيان لها اليوم السبت، جميع المواطنين من القدوم إلى ‏أوغندا في الوقت الحالي.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي نظراً للأوضاع الصحية جراء ازدياد ‏عدد الحالات المصابة بفيروس المستجد.‏

فرض حالة الإغلاق

وأعادت السلطات في أوغندا قبل أيام فرض إغلاق صارم على ‏المؤسسات التعليمية والأسواق، وحظر السفر لعدة مناطق في ‏الدول الواقعة شرق إفريقيا.‏

وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق متطلبات القدوم إلى ‏أوغندا، منها، الحصول المسبق على تأشيرة إلكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية، مع وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة ‏سلبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة، بالإضافة لشهادة صحية بالخلو من ‏الحمى الصفراء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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