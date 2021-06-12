، لجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم ،

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ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها عقدته "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والمتعلق بأداء المدينة خلال عام التقرير.
وركز الاجتماع على بحث مقترحات أعضاء اللجنة للمساهمة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، وما تحتاجه من دعم لتحقيق رؤيتها وأهدافها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع النظام الجديد للمدينة والمتوقع صدوره في الفترة القادمة، والمشاريع البحثية التي لا زالت تعمل عليها المدينة، كما بحثت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي المشاريع الاستراتيجية التي تعكف عليها المدينة، وزيادة الموارد المالية الذاتية، ومستوى التنسيق المتحقق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مختلف الجامعات فيما يخدم البحث العلمي.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في احدى جلسات المجلس القادمة.
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 02:59 PM
بحثت مقترحات الأعضاء للمساهمة في معالجة التحديات والصعوباتلجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى في اجتماعٍ لها عقدته "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر بن علي الموسى، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والمتعلق بأداء المدينة خلال عام التقرير.
وركز الاجتماع على بحث مقترحات أعضاء اللجنة للمساهمة في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المدينة، وما تحتاجه من دعم لتحقيق رؤيتها وأهدافها.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع النظام الجديد للمدينة والمتوقع صدوره في الفترة القادمة، والمشاريع البحثية التي لا زالت تعمل عليها المدينة، كما بحثت اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي المشاريع الاستراتيجية التي تعكف عليها المدينة، وزيادة الموارد المالية الذاتية، ومستوى التنسيق المتحقق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مختلف الجامعات فيما يخدم البحث العلمي.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي تعد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، التي تحال إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في احدى جلسات المجلس القادمة.
، لجنة التعليم بالشورى تناقش التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم ،
المصدر : الخليج 365
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