محمد بن مسعود - الدمام - أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار. وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان. 12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442 02:27 PM أمن الطرق يشير إلى حدوث انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار أصدر أمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي بعض الطرق الخارجية بمنطقة الرياض (طريق رماح، طريق الرياض- الشرقية)، بخصوص رياح مصحوبة بالأتربة والغبار. وقال أمن الطرق: نود التنويه بأن المنطقة المحيطة بهذه الطرقات، تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار؛ مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. وأضاف: نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان. الكلمات المفتاحية ، تنبيه مرتادي "طريق رماح وطريق الرياض- الشرقية" من الغبار ،

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