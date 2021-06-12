شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الحج والعمرة»‏: منصة إلكترونية عبر موقع الوزارة لتسجيل الراغبين بأداء الحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح المشاط، اليوم السبت ستكون هناك منصة إلكترونية عبر موقع وزارة الحج والعمرة لتسجيل الراغبين بأداء الحج هذا العام من المواطنين والمقيمين من كافة الجنسيات.

وأوضح ‏نائب وزير الحج والعمرة، أن الحج هذا العام سيقتصر على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة من كافة الجنسيات، ‏لافتًا إلى أن التجمعات البشرية تزيد من تفشي وباء كورونا؛ لذلك تم اعتماد الضوابط لموسم حج هذا العام.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين حتى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل، مضيفًا أنه ستفتح البوابة الإلكترونية للحج غدا 1 ظهرا وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.